Eduardo Campos: '2014 a gente discute em 2014' O governador de Pernambuco e provável candidato à eleição presidencial de 2014, Eduardo Campos (PSB), criticou o desempenho do País no ano passado e disse que 2012 "tem que ser superado", durante reunião sobre o pacto federativo com governadores e líderes do Congresso Nacional. "Nós precisamos fazer um 2013 melhor que o 2012. Acho que essa é a meta de todos os brasileiros e brasileiras de boa vontade: fazer um 2013 melhor."