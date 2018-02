Eduardo Braga vai ao STF por contratações O governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), ajuizou reclamação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão da 7ª Vara do Trabalho de Manaus que deu prosseguimento a uma ação civil pública em que o Ministério Público do Trabalho contesta a contratação, sem concurso público, de servidores temporários para a educação. Segundo Braga, os contratos temporários estão amparados em lei estadual.