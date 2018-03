Eduardo Braga defende ação urgente contra aquecimento

Em sua intervenção no seminário "A Caminho do México: Desafios e Oportunidades para um Acordo Global", Braga defendia a importância de uma ação imediata para conter o aquecimento global e o estabelecimento de uma nova relação entre ser humano e natureza quando observou: "Ninguém corta árvore por burrice, mas porque precisa sobreviver."

Ao comentar o resultado aquém do esperado da conferência climática promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU) no fim do ano passado, em Copenhague, o governador amazonense observou que problema maior foi a não-implementação do Protocolo de Kyoto, aprovado em 1997 na antiga capital imperial japonesa.

Ele também manifestou a esperança de que a próxima conferência climática promovida pela ONU, a ser realizada no fim deste ano no México, resulte num acordo capaz de suceder o Protocolo de Kyoto, que expira em 2012, e por meio do qual sejam destinados fundos suficientes para o combate ao aquecimento global.