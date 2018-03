Edu Chic Chopp na balada de carro oficial

Com o objetivo de pleitear R$ 13 milhões para obras e a compra de equipamentos de saúde, o Gol preto do Executivo municipal, placa oficial 002, viajou quase mil quilômetros até a capital federal, trazendo, além do vice, o prefeito recém-eleito, Toninho Nogueira (DEM). Após as 21h de terça-feira, o veículo circulava por clubes noturnos e choperias da Asa Sul.

Servidor concursado, o motorista do município foi posto em jornada extra. No banco de passageiros, "Chic Chopp". O carro oficial passou pela entrada de pub no Hotel Bonaparte. Em seguida, estacionou para o vice conversar por cerca de meia hora com uma mulher, abordada em esquina próxima. A dupla seguiu para uma rodada de drinks e petiscos em tradicional bar da Asa Sul, encerrando a noite em uma boate.

As boates em Brasília "bombaram" entre a segunda-feira (28) e a quarta-feira (30). Na do Hotel Nacional, na Asa Sul, alguns dos 3.500 prefeitos que baixaram na capital mantinham no terno o broche de identificação distribuído pela União.

Com orçamento de R$ 50 milhões, Águas de Lindóia quer ser subsede da Copa e pleiteia R$ 10 milhões do governo federal para a cobertura de um local de eventos. Procurado pelo jornal O Estado de S. Paulo, "Chic Chopp" explicou ter usado o carro oficial por causa do mau tempo e por economia. "Como estava com muita chuva ontem, para a gente estar pegando táxi tinha pouca verba."

Segundo ele, ao estacionar o carro oficial e falar por cerca de meia hora com uma mulher na rua buscava informações: "O motorista estava perguntando onde podia ter um lanche, alguma choperia. Não tem nada, complica para mim, não". O vice disse ter passado na casa de striptease - após comer petiscos na Asa Sul - para perguntar sobre onde lanchar. "Na boate a gente não foi. A gente foi fazer um lanche do lado."

O prefeito cobrou explicações de "Chopp" sobre a visita à boate: "Ele falou, simplesmente: ?Passamos lá para dar uma olhada e saímos?". Nogueira informou ter ficado no hotel na terça-feira e que não autorizou o uso do carro oficial. "Pedirei a devolução do valor gasto com gasolina e farei uma advertência verbal." Segundo o prefeito, a viagem custará aproximadamente R$ 2,8 mil. O presidente da Câmara de Águas de Lindóia, Narcio Tadeu Cavalieri (PSB), disse que avaliará a situação para eventuais providências. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.