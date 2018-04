Edmar será notificado semana que vem, diz corregedor

O deputado Edmar Moreira (sem partido-MG) será notificado depois do Carnaval do processo aberto contra ele na Corregedoria da Câmara. O corregedor, deputado Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM-BA), informou que Edmar telefonou na terça-feira à noite para ele para dizer que irá à Casa na próxima semana. Advogados da Corregedoria já haviam tentado notificar o deputado ontem. Após a notificação, Edmar Moreira terá cinco dias úteis para apresentar sua defesa. Depois desse prazo, o corregedor poderá fazer as diligências, se achar necessário. A Corregedoria vai apurar suspeitas de uso irregular de verba indenizatória pelo parlamentar, que renunciou ao cargo de segundo vice-presidente, que acumula a função de corregedor. Uma das suspeitas refere-se à prestação de contas da verba indenizatória. O deputado justificou grande parte dos seus gastos com pagamento de empresas de segurança, ramo de atividade do parlamentar. A suspeita é de que Edmar poderia ter beneficiado empresas de sua propriedade ou de parentes.