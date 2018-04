Edmar Moreira planejava cassino em MG, dizem políticos Não foi por excentricidade que o deputado Edmar Moreira decidiu construir um castelo em São João Nepomuceno, na Zona da Mata de Minas, a cerca de 250 quilômetros a sudeste de Belo Horizonte. De acordo com informações de políticos que o conhecem bem, o castelo foi construído para ser transformado em um bem montado cassino assim que o jogo fosse legalizado no Brasil, durante o governo Fernando Collor. As obras tiveram início no final dos anos 80 e avançaram pelo início dos 90, justamente quando havia no governo e no Congresso intenso debate sobre a legalização dos jogos no País. Moreira, um capitão aposentado da Polícia Militar de Minas, rico, dono de empresas de segurança e transporte de valores, percebeu a oportunidade de ganhar muito dinheiro. Como a legalização do jogo nunca foi aprovada, Moreira ficou com um mico na mão. Afinal, não são muitas as pessoas que têm dinheiro para comprar um castelo. E aquelas que têm os valores necessários nem sempre querem um castelo no Brasil, no interior de Minas. Mesmo assim, ele pôs o empreendimento à venda, agora com o nome de Castelo Mona Lisa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.