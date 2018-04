Edmar deve ser alvo de processo por falta de decoro

Na quarta-feira, Moreira vai apresentar sua defesa oral à Corregedoria da Câmara e à comissão de sindicância que investiga se as notas fiscais que comprovam os gastos mensais com segurança foram usadas para encobrir o uso de toda a verba indenizatória como se fosse um segundo salário.

Na avaliação dos integrantes da comissão, Moreira só tem chances de escapar de um processo no Conselho de Ética caso consiga provar que precisava de um forte esquema de segurança por sofrer ameaças de vida. Ele gastou R$ 236 mil da verba indenizatória de 2007 e 2008 com segurança. O valor é equivalente a 68,4% dos R$ 365 mil gastos no período. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.