Edital para obra do São Francisco sairá depois do carnaval O governo federal deve divulgar, após o carnaval, os 14 editais de licitação das obras de integração das bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco) ao Rio São Francisco. A informação foi dada nesta quarta-feira, 14, pelo ministro da Integração Nacional, Pedro Brito. "A estratégia é atacar os 14 lotes simultaneamente, para que a obra seja concluída até 2010", afirmou o ministro, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que foram discutidos investimentos em infra-estrutura hídrica. A integração do rio é uma das medidas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O PAC - anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 22 de janeiro deste ano - tem como objetivo destravar a economia e garantir a meta de crescimento de 5%. Prevê investimentos de R$ 503,9 bilhões até 2010 em infra-estrutura: estradas, portos, aeroportos, energia, habitação e saneamento. No total, serão investidos R$ 4,5 bilhões nas obras de integração nos próximos quatro anos. De acordo com Britto, em 2007, R$ 483 milhões serão aplicados na integração e R$ 247 milhões na revitalização do rio. Com a integração do São Francisco, 391 cidades do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco serão abastecidas com as águas do rio. Um canal, que vai levar água para Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tem 402 quilômetros. Outro canal, que também levará água para a Paraíba e Pernambuco, tem 220 quilômetros. Confirma no infográfico.