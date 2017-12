Edital para 7 trechos de rodovias sai até final de junho O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Oliveira Passos, disse ontem à Agência Estado que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá publicar até o fim de junho o edital do leilão de concessão à iniciativa privada de sete trechos de rodovias federais. Segundo Passos, a ANTT já está "praticamente concluindo" os últimos ajustes no edital, para incluir as sugestões recebidas pela agência durante o processo de audiência pública ao qual a minuta do edital foi submetida. Depois que o documento for publicado no Diário Oficial da União, a previsão é de que o leilão seja realizado em um prazo de aproximadamente 60 dias. Nesse leilão, o governo colocará em disputa contratos para a concessão de sete trechos de estradas localizadas no Sul e Sudeste do País, que somam cerca de 2,6 mil quilômetros de extensão. Entre esses trechos estão rodovias como a Régis Bittencourt (que liga São Paulo a Curitiba) e a Fernão Dias, que vai da capital paulista até Belo Horizonte. Paulo Passos participou ontem à noite, em Brasília, da cerimônia de posse do novo presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Paulo Camillo Penna.