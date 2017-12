Editais de notificação de sanguessugas só serão publicados na quinta Os editais de seis deputados acusados de suposto envolvimento com a máfia das ambulâncias serão publicados somente na quinta-feira no Diário Oficial da União, Diário da Câmara e em um jornal de circulação nacional. A publicação deveria ter saído nesta quarta, mas o Jornal do Brasil, que foi escolhido por sorteio, já tinha fechado, ontem, o setor de publicidade, quando os editais foram concluídos. Os seis deputados não foram encontrados para receber pessoalmente as notificações ou não autorizaram seus assessores a assinarem o documento nas três tentativas feitas pelos funcionários do Conselho de Ética da Câmara de informá-los oficialmente da abertura do processo de cassação de seus mandatos. Na expectativa de atrasar o processo, alguns deputados evitam a notificação, que dá início à contagem do prazo de cinco sessões para a apresentação de defesa.