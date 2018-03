Edison Lobão passa por cirurgia em Brasília por trauma no fêmur

BRASÍLIA - O senador licenciado Edison Lobão (MDB-MA), de 81 anos, está internado em Brasília desde a noite de domingo, 18, devido a um trauma no fêmur esquerdo. Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira, 19, pelo Hospital Santa Lúcia, ele foi submetido a uma cirurgia durante a madrugada para correção da fratura. Ainda de acordo com o comunicado, o procedimento foi bem sucedido e o quadro é "estável".

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Lobão tirou uma licença de quatro meses do mandato parlamentar em 17 de dezembro do ano passado, dos quais 90 dias seriam para tratar de assuntos médicos e 30 dias para assuntos pessoais. Em seu lugar, assumiu o suplente Pastor Bel (PRTB-MA). A assessoria de imprensa de Lobão afirmou que as informações sobre seu estado de saúde serão atualizadas pelo hospital.