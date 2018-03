Edison Lobão Filho é transferido para São Paulo O senador Edison Lobão Filho (PMDB-MA), que sofreu um grave acidente de trânsito na última quinta-feira, dia 12, foi transferido do Hospital UDI, em São Luís, no Maranhão, para São Paulo no fim da manhã deste domingo. Segundo informações da administração do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, para onde deverá ser transferido, o avião do senador pousou em São Paulo por volta das 12h30 e Lobão deve dar entrada no hospital por volta das 14 horas.