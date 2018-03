Edinho Silva diz que PSDB vive pior momento em SP

O deputado também fez críticas ao modelo de educação do governo paulista e à política de pedagiamento. "Se o PSDB não atende aos anseios da sociedade, o PT pode formular um programa de governo que abarque essas políticas. É chegada a hora de ganhar no Estado. Para isso, precisamos mostrar nossa capacidade de organização, de construção de uma política de alianças e de dialogarmos com os movimentos sociais", destacou.

Além de criticar o PSDB, o deputado também fez um mea-culpa, dizendo que o PT precisa criar as condições políticas para que as bandeiras da presidente Dilma Rousseff possam se tornar reformas efetivas para a sociedade brasileira. "E para isso o PT precisa ir para as ruas, não pode ficar em casa, encastelado. Precisa liderar a defesa das reformas propostas pela presidenta Dilma", frisou.