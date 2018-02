Edinho é convidado a entrar para o PTB

Convidado a se retirar do DEM, Edison Lobão Filho (MA), o Edinho, recebeu sinal verde para se filiar ao PTB. O convite ao filho e suplente do ministro de Minas e Energia, Edison Lobão (PMDB-MA), foi feito pelo presidente do diretório petebista no Maranhão, deputado Pedro Fernandes, e avalizado pelo presidente nacional do partido, Roberto Jefferson. Igual aceno foi dirigido, também, à mãe de Edinho, deputada Nice Lobão (DEM-MA). Mesmo antes de ouvir o pedido de Jefferson para receber os novos petebistas, o líder do partido no Senado, Epitácio Cafeteira (MA), disse que eles seriam bem-vindos. "Ninguém nega a entrada no partido", ressaltou, comemorando o aumento da bancada de sete para oito senadores, caso Edinho resolva mesmo ignorar o apelo de parte da bancada peemedebista para renunciar. A presença dele no Senado é vista por senadores do PMDB como fator de risco para o ministro, que poderia ser envolvido nas denúncias que pesam sobre o filho. Para Cafeteira, contudo, o fato de não ter sido julgado anula qualquer resistência contra Edinho. Outro suplente com problemas na Justiça, Gim Argello (DF), também é do PTB. O corregedor do Senado, Romeu Tuma (SP), que ameaçou investigar Lobão Filho, se mudou em outubro para o partido, quando se desligou do DEM. Já o senador Fernando Collor (AL) aderiu à bancada no ano passado, após sair do PRTB. A bancada no Senado é formada ainda por Mozarildo Cavalcanti (RR), João Vicente Claudino (AL) e Sérgio Zambiasi (RS). Marcado para ontem, o pedido de desligamento de Edinho do DEM ficou para os próximos dias. A assessoria do suplente disse que ele preferiu adiar a desfiliação e a posse no Senado para tratar de assuntos pessoais e porque estava convencido de que não encontraria ninguém no Congresso numa segunda-feira.