Edifício é invadido no primeiro dia do Fórum Social A invasão de um edifício no centro de Porto Alegre, a queima simbólica do dólar e do euro e um protesto dos policiais civis contra o governo do Estado foram as primeiras manifestações paralelas ao Fórum Social Mundial. Cerca de 300 pessoas do Movimento Nacional de Luta Pela Moradia arrombaram a porta do edifício Sul América, na avenida Borges de Medeiros e instalaram-se em dois dos 12 andares do prédio. Eles anunciaram que pretendem ficar no local até que o governo federal admita discutir uma política de habitação popular subsidiada. O prédio, desocupado há vários anos, está em processo de aquisição pela Caixa Econômica Federal, para inclusão, após reforma, no Programa de Arrendamento Residencial, que vai locar moradias por 15 anos e oferecer preferência de compra ao ocupante. Os invasores, no entanto, são contrários aos programas federais de habitação, alegando que atendem somente quem ganha mais de cinco salários mínimos. O objetivo da ocupação é usar o Fórum Social Mundial para divulgar a causa dos sem-teto. "Queremos mostrar ao mundo que existem 17 milhões de famílias brasileiras sem moradia", disse Anselmo Schwertner, um dos líderes do movimento. Os invasores receberam visitas de apoio de militantes italianos e franceses. Na chamada Esquina Democrática, quase em frente ao edifício Sul América, um grupo de policiais civis pediu prioridade à segurança pública e protestou contra o governo do Estado, que estaria "enxovalhando" a categoria ao citar, sem apontar os responsáveis, a existência de uma "banda podre" na corporação. Na rua Sete de Setembro, em frente à sede do banco Santander, 60 pessoas vinculadas ao Sindicato dos Bancários e ao PSTU, queimaram uma célula de papel simulando uma nota de dinheiro gigante, com um dólar desenhado num lado e um euro no outro. Depois dos discursos, que condenavam a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), os banqueiros e o governo israelense, os manifestantes caminharam em direção à rua dos Andradas, batendo panelas, sob forte chuva. Não houve distúrbios nos protestos de policiais e bancários.