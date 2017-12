Edição Diário Oficial traz exoneração de Pires 'a pedido'

Atendendo a solicitação do ex-ministro da Defesa, Waldir Pires, o governo publicou em edição extra do Diário Oficial da União, com data da última quarta-feira, 25, o decreto de exoneração "a pedido". A saída de Pires do cargo gerou uma série de informações desencontradas dentro da própria presidência da República. Inicialmente, a Secretaria de Imprensa da Presidência informou que Pires entregou o cargo e, em seguida, que o presidente Lula é que teria pedido ao ministro que deixasse o ministério. Mais tarde corrigiu a informação, afirmando que Pires é que teria pedido demissão. A preocupação de Pires, segundo fontes do governo, foi deixar claro que a perda do cargo não decorreu de uma ruptura com o governo. Na mesma edição do D.O. foi publicado também o decreto que nomeia o novo ministro da Defesa, Nelson Jobim.