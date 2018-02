ECT vai restituir taxa de concurso a partir de segunda-feira

BRASÍLIA - A partir de segunda-feira, a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) fará a restituição do valor pago pelos inscritos no concurso que seria realizado pela empresa no ano passado e que foi cancelado. "Na segunda-feira, já estará disponível para os inscritos o valor da taxa de inscrição, já atualizado monetariamente", afirmou Wagner Pinheiro, presidente dos Correios, em entrevista à Agência Estado.

O reembolso dos valores será feito nas agências próprias dos Correios, mediante apresentação do documento de identidade ou do comprovante de inscrição, "de preferência", o que segundo Pinheiro facilitará o reembolso.

O concurso, que prevê o preenchimento de 7 mil vagas, foi revogado no fim do ano passado, depois de ações judiciais questionando a prova. Pinheiro garantiu que será lançado um novo edital para a contratação da empresa responsável para a realização de um novo concurso o mais breve possível.