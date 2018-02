Economista do PPS é o novo chefe da Casa Civil do RS O economista Cézar Augusto Busatto (PPS), de 55 anos, assumiu hoje a chefia da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul. A posse completou a reforma do primeiro escalão que a governadora Yeda Crusius (PSDB) promovia desde o fim de 2007, quando o ex-secretário Pedro Westphalen (PP) saiu da Secretaria de Ciência e Tecnologia e foi substituído pelo secretário Paulo Maciel (PP). Na seqüência, Nelson Proença (PPS) deixou a Secretaria de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais, para a qual foi designado o então chefe da Casa Civil, Luiz Fernando Zachia (PMDB). O economista Delson Martini (PSDB), que respondia, interinamente, pela Casa Civil, assume a Secretaria-Geral de Governo, recriada neste ano por Yeda. Busatto era secretário municipal de Coordenação Política e Governança Local de Porto Alegre e recebeu da governadora do Rio Grande do Sul a missão de estabelecer "boas relações" com a Assembléia Legislativa, depois das tumultuadas votações que rejeitaram projetos de reajustes de impostos apresentados pelo governo do Estado no fim de 2006 e 2007. O governo estadual prometeu que o tema não voltará à pauta em 2008, mas tem assuntos polêmicos a discutir com a Assembléia neste ano, especialmente, a formatação do novo sistema previdenciário do Estado e o estabelecimento de um teto salarial para o Poder Executivo.