?Economist? vê presidente fora da ?sombra de Lula? As nomeações de Maria das Graças Foster para presidir a Petrobras e de Eleonora Menicucci para a Secretaria de Políticas para Mulheres mostram que Dilma Rousseff está "saindo da sombra" de Lula, opina The Economist na edição que chega às bancas do Reino Unido hoje. A revista lembra que Dilma trocou sete ministros, mas nenhum teria sua cara, enquanto a escolha de Graça Foster foi "particularmente notável". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.