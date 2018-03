Economist: imagem de Lula foi 'higienizada' em filme A opinião da revista britânica ''The Economist'' sobre a cinebiografia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é a das melhores. Além de criticar o lançamento do filme num ano eleitoral, a revista diz que a imagem do presidente foi "higienizada", já que ele é apresentado como um estudante e marido perfeito e um político moderado que abomina a violência.