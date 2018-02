Economia está em um 'atoleiro', diz Campos Em seu primeiro discurso como candidato oficializado do PSB à Presidência da República, Eduardo Campos taxou a situação econômica do País como um "atoleiro". "Só um Brasil unido poderá enfrentar o atoleiro em que se meteu a nossa economia. Juros lá no alto, inflação alta, indústria em queda, contas públicas fragilizadas. É um País que não merecemos depois de tanto esforço do povo brasileiro", afirmou há pouco, durante convenção partidária em Brasília.