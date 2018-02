Economia deve ser tema de encontro de Dilma com Merkel

A presidente Dilma Rousseff cancelou suas agendas em São Paulo neste domingo, 15, para permanecer em Brasília e se preparar para um encontro relâmpago com a presidente da Alemanha, Angela Merkel, ainda hoje.

Na agenda das duas presidentes, a economia continua sendo o assunto principal - especialmente o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia que, considerado certo há alguns meses, voltou ao ostracismo.

Dilma cancelou sua participação na inauguração do Museu Pelé. Além disso, a presidente também não foi ao Ato Político do PT, em São Paulo, que oficializou a candidatura do ex-ministro Alexandre Padilha ao governo do Estado de São Paulo. Ambos os eventos ocorreram na manhã deste domingo.