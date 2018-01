EBC alega que contrato é regular; Tecnet diz não conhecer auditoria

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) informou que não foi notificada do resultado da auditoria do TCU, mas afirmou que o processo de contratação da Tecnet foi regular. "O processo administrativo a respeito do assunto permanece sob análise das suas equipes de auditoria, sem conclusão a respeito do tema tratado", disse Ricardo Collar, secretário executivo da empresa pública.

Segundo ele, "todas as diligências e encaminhamentos requeridos formalmente por aquele tribunal foram efetivamente respondidos e com documentação apresentada àquela corte de contas". "A EBC pautou-se pelas exigências previstas no edital para conduzir o certame conforme previsão legal. É importante afirmar que o processo garantiu competitividade, qualidade do serviço e preço compatível." Procurado, o ex-ministro Franklin Martins não quis se manifestar.

A direção da Tecnet disse que também não foi avisada oficialmente da auditoria do TCU. "Não tivemos nenhuma informação sobre o assunto", disse Hermenegildo Antunes, diretor da empresa. "Não temos qualquer comentário a fazer." O relatório obtido pelo Estado tem 23 páginas e, após aprovação na Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação, foi encaminhado à Secretaria de Controle Externo do tribunal.