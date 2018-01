É um equívoco ficar comparando o passado", diz Alckmin O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse hoje, ao comentar os resultados das convenções dos demais partidos, que está "totalmente tranqüilo" com a campanha. "Fizemos uma aliança importante que nos garante um importante palanque no Brasil todo e um bom tempo de televisão. Questionado sobre as comparações que presidente Lula e o PT vêem fazendo com o Governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o candidato tucano afirmou: "Vejo que é um equívoco ficar comparando com o passado. Isso é colocar o farol voltado para trás. Nós vamos falar do futuro. O que interessa ao povo brasileiro é discutir quem pode fazer mais nos próximos quatro anos". Perguntado sobre o que poderia apresentar de diferencial em relação ao seu adversário do PT, Alckmin afirmou: "Podemos fazer mais, fazer mais rápido e melhor em benefício do povo brasileiro". Para ele, a campanha começa no dia 5 de julho e, "para valer", com o horário eleitoral gratuito, em 15 de agosto. Alckmin disse que, no que depender do seu partido, a campanha não ficará marcada por ataques pessoais. "Nós vamos fazer uma campanha tratando das questões de governo, daquilo que interessa à população brasileira, tratar de programa de governo, projeto e futuro. O contraditório, afirmou, será feito apenas quando for necessário, uma vez que não é este o centro da campanha. Alckmin não quis opinar se o presidente Lula faz ou não campanha dentro do Palácio do Planalto e atribuiu ao Judiciário uma "fiscalização severa a partir da data de hoje."