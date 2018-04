'É um direito dele', diz Lula sobre renúncia de Octávio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esta noite que a decisão de Paulo Octávio de renunciar ao cargo de governador interino do Distrito Federal é um direito dele. "É um direito dele, de renunciar. É um direto do povo votar pela legislação", afirmou. Lula ressaltou que o presidente da Câmara dos deputados, Wilson Lima, vai assumir o governo do Distrito Federal. "Vai assumir o presidente da Camara Legislativa. Estamos aguardando decisão da suprema corte se vai ter intervenção ou não."