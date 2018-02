'É preciso reduzir distância trabalho-casa', diz Soninha O candidato a prefeito de São Paulo Renato Reichmann (PMN) perguntou à candidata Sonia Francine (PPS), a Soninha, o que ela faria de imediato para melhorar as dificuldades das creches na capital paulista. Soninha disse que a desigualdade regional é um problema, uma vez que muitos trabalhadores moram longe de onde trabalham. Segundo a candidata do PPS a prefeito de São Paulo, é necessário reduzir essa distância fomentando a atividade econômica nas periferias. "Assim, você reduz essa demanda por vagas em creches", disse. Reichmann ressaltou que nada é tão importante quanto a educação e Soninha completou dizendo: "Quando for oferecer moradia agora, já vamos oferecer o serviço de creche e outros serviços públicos." Os candidatos participam nesta noite do primeiro debate em TV aberta neste ano entre os concorrentes a prefeito da capital paulista, realizado pela Rede Bandeirantes de Televisão.