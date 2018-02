É preciso evitar casos como o de Cláudio, diz ministro

O aeroporto de Cláudio foi construído pelo ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência da República pelo PSDB, Aécio Neves, em uma área desapropriada de um parente do político. A pista não tem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil para funcionar, mas o candidato admitiu tê-la usado em visitas à fazenda da família.

Para Lages, os recursos do setor devem ser destinados para os principais destinos turísticos e polos econômicos ainda não servidos. Ele citou como exemplo a região gaúcha de Gramado e Canela, que embora receba cerca de 5 milhões de turistas por ano, não conta com aeroporto próprio e é atendida por Caxias do Sul. "Não adianta ter oferta, precisa pensar nos elos que possam fazer (o tráfego) fluir", disse.