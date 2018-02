'É preciso dar tempo ao eleitor', afirma Haddad

O candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 24, descartar mudanças de rumo na sua campanha em função do resultado da última pesquisa Datafolha, divulgada no sábado, 21, que registrou estagnação do petista nos 7% de intenções de voto. Na sua análise, a população só entrará em contato com as propostas e os currículos dos candidatos após o início da cobertura televisiva das eleições e do horário eleitoral gratuito - o primeiro debate na TV ocorre na próxima semana, pela Rede Bandeirantes, e o horário eleitoral começa daqui a um mês. “O eleitor já conhece os problemas da cidade e fez o seu balanço. Vamos entrar agora na fase propositiva”, afirmou.

Para justificar sua tese, o petista lembrou que as pesquisas sobre a eleição paulistana de 2008 divulgadas no final de julho apresentavam um quadro muito diverso do resultado final, em outubro. Em 25 de julho de 2008, levantamento do Datafolha registrava Geraldo Alckmin (PSDB) isolado em primeiro lugar, com 32% das intenções de voto, seguido por Gilberto Kassab (PSD), com 11%, e Paulo Maluf (PP), com 8%. No segundo turno, Kassab venceu Marta com 61% dos votos válidos. Apesar do diagnóstico, a campanha petista estuda formas de acelerar a exposição de Haddad e deve adiantar em uma semana o lançamento de seu programa de governo, para o dia 6 de agosto, em um evento aberto possivelmente com a presença do ex-presidente Lula.

Questionado sobre o encontro entre o candidato do PSDB, José Serra, e o coordenador da campanha de Celso Russomanno (PRB), Marcos Pereira, na última sexta-feira, 20, para ensaiar um pacto de não agressão entre os dois, Haddad desconversou. “Tenho um pacto de não agressão com todos os outros candidatos”, disse.

Saúde. O petista fez nesta terça uma caminhada pela região do Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital, acompanhado da sua candidata a vice, Nádia Campeão (PCdoB), e do vereador Jamil Murad (PCdoB), e criticou a administração Kassab em relação à saúde pública. “A saúde era a principal bandeira dessa gestão e se tornou o pior legado”, afirmou.