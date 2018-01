‘É preciso aguardar investigações’, diz Geraldo Alckmin sobre Munhoz

Mesmo com o mal-estar causado no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), manteve sua posição e saiu novamente em defesa do presidente reeleito da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual Barros Munhoz.

Na noite de quarta-feira, 16, após evento no Palácio dos Bandeirantes, Alckmin rechaçou a ideia de que Munhoz deva se afastar do cargo para ser investigado pelas acusações de improbidade.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ele acabou de ser eleito, quase por unanimidade (recebeu 92 dos 94 votos possíveis), para presidir a Assembleia. Há investigações em curso e a gente deve aguardar o resultado delas", afirmou Alckmin.

Perguntado se defenderia rigor na apuração do caso, Alckmin esquivou-se e encerrou a entrevista coletiva, despedindo-se dos jornalistas abruptamente.

Na manhã dessa quinta-feira, 17, também nos Bandeirantes, Alckmin reafirmou que é "preciso aguardar o resultado das investigações" contra Munhoz.