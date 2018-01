‘É preciso acabar com essas atitudes infantis’, diz Manoel Dias BRASÍLIA - O presidente em exercício do PDT, Manoel Dias, qualificou de "infantil" a decisão da presidente Dilma Rousseff de não convidar o partido para a reunião da base aliada nessa quarta-feira, 2, no Palácio do Planalto, quando ela agradeceu pela aprovação do salário mínimo de R$ 545.