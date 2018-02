É preciso abandonar o sectarismo, diz Biden sobre Iraque

O Iraque tem convivido com um quadro de violência em meio ao levante do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL), grupo sunita ligado à Al-Qaeda que tenta ligar áreas sob seu controle em ambos os lados da fronteira entre o país e a Síria. De acordo com Biden, a ameaça do aumento de ações terroristas no país foi abordada em reunião com a presidente Dilma Rousseff na manhã desta terça-feira. "E isso vai demandar deixar de lado sectarismo, lidar com queixas legítimas, construir uma força de segurança inclusiva e assegurar que todas as comunidades vivam juntas e tenham suas vozes ouvidas", concluiu.