´É melhor o Furlan ficar no governo´, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de empregar um tom de brincadeira, deixou claro nesta sexta-feira desejar que o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, permaneça no governo. "O Furlan fará mais bem para a iniciativa privada continuando como ministro do que voltando para a iniciativa privada", disse Lula ao ser questionado sobre o tema por jornalistas. "No setor privado ele vai fazer mal para o governo, vai lá no governo pedir financiamento para as empresas. É melhor ele ficar no governo." Furlan, que estava ao lado de Lula, limitou-se a sorrir. Na última quarta-feira, Furlan havia sinalizado que teria pedido ao presidente sua saída do ministério. "Apresentei todas as justificativas, de ordem familiar, ao presidente", havia dito o ministro.