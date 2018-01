É melhor fazer do que falar, diz Ideli sobre combate à corrupção

Eduardo Bresciani, do estadão.com.br

BRASÍLIA - A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, afirmou que ações tomadas pela presidente Dilma Rousseff no combate a corrupção são mais importante do que a ausência do tema na mensagem presidencial enviada ao Congresso Nacional. Mais um ministro acusado de corrupção, Mário Negromonte, deixou o cargo nesta quinta-feira, 2.

"É melhor fazer do que, em determinadas situações, falar. A presidente tem colocado de forma sempre clara que não é meta, é responsabilidade e compromisso com a boa aplicação do dinheiro público", disse Ideli.

Ela destacou o afastamento de servidores como uma amostra de que o governo está combatendo a corrupção. "Mais do que falar, são as ações.

As mudanças têm sido executadas. No ano passado, as estatísticas mostram que a punição a servidores que cometeram (irregularidades) foram, realmente, muito significativa, os afastamentos".