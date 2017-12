'É matéria do Judiciário e do Legislativo', diz Temer sobre Cunha

Nesta terça-feira, 14, em que o Conselho de Ética da Câmara vota o relatório que pede cassação de mandato do presidente afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e a força tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba pede a condenação do deputado por improbidade administrativa, o presidente em exercício Michel Temer, aliado do peemedebista, disse que o Executivo não vai interferir nos demais Poderes.

“São matérias do Legislativo e do Judiciário”, respondeu Temer, em entrevista, depois de visitar as instalações do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca (zona oeste), e se reunir com ministros e autoridades estaduais e municipais. Temer disse que, ao assumir interinamente a presidência, pregou a “reconstitucionalização” do País. “É preciso acabar com o Executivo se meter nas coisas do Legislativo e do Judiciário”, declarou. A força tarefa do Ministério Público Federal (MPF) na Lava Jato, em Curitiba, protocolou nesta segunda-feira, 13, ação civil pública por improbidade de Cunha, apontado como beneficiário do esquema de corrupção na Petrobrás. Os procuradores pedem reparação de danos no valor de US$ 10 milhões (R$ 35 milhões), a perda dos bens adquiridos de forma ilícita e indisponibilidade de bens. Também pedem a suspensão dos direitos políticos de Cunha por dez anos. Na Câmara, o Conselho de Ética vota na tarde desta terça-feira o parecer pela cassação do mandato de Cunha.