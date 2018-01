É mais fácil e prazeroso governar para os pobres, diz Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que é mais prazeroso e fácil governar para os pobres e atacou adversários e até movimentos sociais aliados do Palácio do Planalto. Ao participar de um ato para comemorar a entrega de 11,1 milhões de benefícios do Bolsa Família, ele criticou os que pensam de forma "pequena" no Senado por retardar a aprovação do Fundo da Educação Básica (Fundeb) e quem gasta dinheiro para participar de protestos contra o governo. "Os pobres não dão trabalho, pois não têm dinheiro para ir protestar em Brasília, alugar ônibus ou sequer ir ao sindicato", disse. "Só vão à igreja rezar e pedir ajuda a Deus." Lula afirmou que muitas vezes os autoridades não olham para os pobres porque estes não estão nas ruas protestando e fazendo passeatas contra o governo. Os movimentos de sem-terra e sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores (CUT), fiéis ao Planalto, são os que mais freqüentam e interrompem o trânsito na Esplanada dos Ministérios, tradicional área de protestos na cidade. "Muitas vezes o pobre quer apenas um pão, enquanto muitas vezes o rico, cada vez que encosta perto, quer um bilhão." Em discurso de improviso num ginásio de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Lula disse que há pessoas que pensam que aprovar um projeto que repassa R$ 4 bilhões por ano para a educação é beneficiar o seu governo. Ele se referiu ao fato de o Senado ainda não ter votado projetos de interesse social que cria o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). "Eu não acredito que tenha gente que pensa de forma tão pequena que seja capaz de prejudicar as crianças pensando que prejudica o presidente da República e o governo federal", afirmou. Lula destacou que o Bolsa-Família é um programa isento pois o governo atua em parceria com prefeituras de partidos da oposição. "O prefeito da cidade, pode ser do PFL ou do PSDB, pode passar o dia falando mal do governo. Mesmo assim, os pobres de sua cidade serão tão bem tratados como os pobres de Belo Horizonte e Contagem", disse referindo-se a duas cidades mineiras controladas pelo PT. Longe dos holofotes Lula disse que certamente o governo pode ter cometido alguns erros na implantação do projeto e que por isso precisa da cooperação da sociedade para localizar pessoas que precisam ser cadastradas. O ginásio estava lotado por pessoas beneficiadas pelo programa Fome Zero e que foram convocadas por meio de carta pela prefeitura petista. Ao chegar a Belo Horizonte, Lula foi recebido na Base aérea pelo governador tucano Aécio Neves. Os dois, longe dos holofotes, conversaram por cerca de quinze minutos. Aécio, segundo assessores do Planalto, quer evitar aparecer em fotos ao lado de Lula para não receber reclamações de seu partido.