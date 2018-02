E-mail de Bethlem traz nº de conta na Suíca, diz revista Um e-mail enviado pelo deputado federal Rodrigo Bethlem (PMDB-RJ) conteria os dados de uma conta numerada na agência do Banco Vontobel, em Zurique, na Suíça, segundo reportagem publicada pela revista Época, neste final de semana. Conforme a revista, no e-mail, Bethlem comunica uma transação bancária, mas não dá detalhes que possam identificar valores, a data da operação ou o interlocutor da mensagem. Contas numeradas mantêm em sigilo o nome do cliente, que passa a ser identificado pelo código, e também acabam sendo uma forma de esconder dinheiro sujo de esquemas de corrupção, destaca a reportagem.