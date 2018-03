''É infundado e arbitrário'', reage Opportunity O Opportunity emitiu nota na qual afirma que, se de fato ocorreu, o pedido bloqueio de recursos no exterior "é infundado e arbitrário". E diz que avaliará se vai adotar medidas judiciais para resguardar os interesses de seus investidores. "O Opportunity não foi notificado sobre esse bloqueio, se ele foi concedido de forma cautelar e sob quais argumentos. Se confirmadas as declarações do secretário, o Opportunity vai demonstrar às autoridades brasileiras e estrangeiras a total ausência de justificativas legais para o bloqueio", diz a nota. E critica: "A Operação Satiagraha foi marcada por ilegalidades, abusos de poder, falsa imputação de crimes, acusações levianas, uso ostensivo da mídia, vazamento de informações e utilização da força policial a serviço de interesses privados."