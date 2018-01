É impossível eu ser candidato à Presidência da República, diz Joaquim Barbosa

Campos de Jordão - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, classificou, neste sábado, 29, como "impossível" uma candidatura dele à Presidência da República. “Olhe para mim, para esse meu jeitão, essa minha franqueza, meu modo de dizer as coisas, a minha transparência... Eu seria massacrado se resolvesse entrar na briga pela Presidência da República, a começar pelos políticos, eles não gostam de outsiders, e eu sou um outsider”, disse.

Barbosa disse que ele segue na vida pública “dialogando com as pessoas”. “Estou conhecendo um Brasil que não conhecia. Tem sido muito gratificante", disse, no 7º Congresso Internacional de Mercados Financeiro e de Capitais, organizado pela BM&FBovespa. Após finalizar sua palestra, Barbosa foi aplaudido de pé pelos presentes.