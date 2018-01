É hora de dar voto de confiança para Planalto, diz PSB O líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque (RS), disse nesta terça-feira que "a hora é de dar um voto de confiança para o Planalto". A afirmação foi feita depois que ele participou de mais uma reunião no Planalto, agora exclusivamente com a ministra Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, para tratar da relação do seu partido com o governo.