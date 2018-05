É hora de dar lugar a uma nova geração, diz FHC em vídeo

"Os brasileiros, nas ruas, deixaram bem claro que se a política não mudar, o País também não vai mudar. É hora de dar lugar a uma nova geração", afirma FHC no vídeo para, em seguida, apresentar o nome do presidente nacional da legenda, senador Aécio Neves (MG), provável candidato à Presidência da Republica.

"Aécio Neves é o presidente do nosso partido e não só porque é jovem. Aécio governou Minas e foi escolhido várias vezes o melhor governador do Brasil. O País quer gente assim, capaz e com coragem para mudar as coisas. É isso que me dá esperança para o futuro do Brasil".

As inserções marcam o retorno de FHC à frente das campanhas eleitorais do PSDB. Nas disputas anteriores, os candidatos à presidência do partido preferiram deixá-lo num segundo plano. As duas inserções compõem com outras três, divulgadas nos últimos dias, a estratégia do partido, que explora o aumento da inflação e a crise na Petrobras.