É difícil fazer plebiscito este ano, diz líder do PT O líder do PT na Câmara, José Guimarães, admitiu nesta quinta-feira que é "muito difícil" realizar um plebiscito neste ano para fazer a reforma política. Após participar de uma reunião com o vice-presidente Michel Temer, ministros e líderes da base aliada, no Palácio do Jaburu, Guimarães afirmou que existem "problemas técnicos" para que a consulta popular ocorra até outubro.