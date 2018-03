'É corriqueiro', disse Jarbas sobre ministro do TCU O senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) afirmou nesta segunda-feira não acreditar que o Senado vai analisar a situação do ministro Raimundo Carreiro, do Tribunal de Contas da União (TCU). O jornal O Estado de S. Paulo, revelou neste domingo, 21, que Carreiro "rejuvenesceu" dois anos a fim de adiar sua aposentadoria do tribunal e poder ter condições de concorrer à presidência da Corte.