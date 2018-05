É 'constrangedor' depor como suspeito em grampo, diz juiz

O juiz Fausto De Sanctis da 6ª Vara Criminal de São Paulo chegou nesta quinta-feira, 25, ao prédio do Tribunal Regional Federal da 3ª Região para ser ouvido por um delegado da Polícia Federal sobre grampos ilegais que poderiam ter ocorrido durante a Operação Satiagraha. Veja Também: Grampos: Entenda a crise Ao chegar, ele disse à Agencia Brasil que não dará entrevista sobre o caso, mas se queixou "dessa situação" - prestar depoimento - que considerou "constrangedora". Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inqúerito (CPI) das Escutas Telefônicas Clandestinas, De Sanctis negou que tivesse monitorado o presidente do Supremo do Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes.