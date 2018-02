'É cedo para ter análise', diz Alckmin sobre pesquisa

O governador e candidato à reeleição em São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), minimizou nesta segunda-feira a última pesquisa Datafolha de intenção de voto que o aponta como vencedor no primeiro turno. "Ainda é muito cedo para ter uma análise", afirmou, após entregar, em agenda como governador, ambulâncias para o Corpo de Bombeiros.

Pesquisa Datafolha divulgada na sexta-feira mostra Alckmin com 55% das intenções de voto, o que daria a ele a vitória no primeiro turno. Paulo Skaf (PMDB) aparece com 16% e Alexandre Padilha (PT) tem 5%. Amanhã a campanha eleitoral entra em uma nova fase com o início da propaganda no rádio e na televisão. Em entrevista à imprensa, Alckmin também condenou a ação do grupo ambiental Greenpeace, que fez uma montagem de um cartaz com o governador tucano e a presidente Dilma Rousseff (PT). "Não é correto porque confunde o eleitor", disse.

Depois da entrega das ambulâncias, Alckmin falou como candidato e disse que pretende instalar uma estrutura de Corpo de Bombeiros em todas as cidades do Estado com mais de 50 mil habitantes. Ele afirmou também que o governo ainda decidirá se vai alugar scanners para a revista de visitantes em unidades penitenciárias, depois que lei que proíbe revista íntima entrou em vigor.