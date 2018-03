É cedo para avaliar popularidade de Dilma, diz Carvalho Ainda é cedo para uma "avaliação definitiva" sobre a queda na popularidade da presidente Dilma Rousseff, avaliou nesta segunda-feira o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. A queda foi apontada por pesquisa do instituto Datafolha divulgada no último fim de semana. Segundo o ministro, a divulgação da aceleração da inflação no início do ano foi um dos fatores por trás do resultado.