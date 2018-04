'É bom para nós' que FHC compare gestões, diz Tarso

Em artigo publicado ontem pelo jornal O Estado de S. Paulo, Fernando Henrique criticou a estratégia adotada pelo governo Lula para vencer as eleições de outubro, segundo ele, de criar inimigos a enunciar inverdades. "Se o lulismo quiser comparar, sem mentir e sem descontextualizar, a briga é boa", afirmou o ex-presidente, no texto.

Tarso participou hoje de assinatura de convênio com o ministro da Educação, Fernando Haddad, para incluir a segurança pública no programa de cursos superiores de tecnologia do Ministério da Educação (MEC). O objetivo, de acordo com Tarso, é qualificar os profissionais de segurança pública de todo o País.

O ministro da Justiça deixará o cargo na quarta-feira para se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul. Ele disse que deixa como marca da sua administração o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) que, segundo Tarso, "mudou o paradigma da segurança no Brasil".