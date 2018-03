É a concretização de uma trajetória, diz Fachin em nota

Foi por meio de uma sucinta nota que o novo ministro do Supremo Tribunal federal, Luiz Fachin, agradeceu publicamente a aprovação de sua indicação no plenário do Senado. No texto, Fachin diz que este é um momento de "grande emoção e felicidade" para ele e sua família.

A indicação do nome do advogado Luiz Edson Fachin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) recebeu 52 votos favoráveis e 27 contrários. Para ser aprovado, ele precisava do apoio de, no mínimo, 41 senadores.

Confira a íntegra da nota.

Nota de agradecimento

Agradeço ao Senado Federal e à Presidência da República a indicação confirmada para desempenhar a honrosa missão de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

Para mim e para toda a minha família é um momento de grande emoção e felicidade.

Chegar ao Supremo Tribunal Federal não é apenas a realização de um sonho e sim, especialmente, a concretização de uma trajetória que a partir de hoje se converte em compromisso com o presente e com o futuro.

Brasília 19 de maio de 2015, dia de Santo Ivo.

Luiz Edson Fachin