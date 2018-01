DVD mostra que invasão da Câmara foi premeditada Um DVD apreendido na terça-feira pela Polícia Legislativa com manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra que invadiram a Câmara e protagonizaram cenas de vandalismo mostra que a invasão foi planejada e premeditada. A fita mostra que, dias antes da invasão, manifestantes estiveram na Câmara em pequenos grupos como turistas e filmaram as dependências da Casa, como que elaborando um roteiro para a invasão. Na fita, de uma hora e 20 minutos, também há o registro de palestras de líderes do movimento. Em uma delas, no auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), José Antônio Arruti Baqueiro, um dos líderes do MLST presos ontem, afirma às pessoas que assistem à palestra que elas foram escolhidos em diversos Estados para estar em Brasília e mostrar a força do movimento. O DVD mostra, ainda, que a orientação era fazer visitas precursoras à Câmara, em grupos de cinco manifestantes. A orientação dada era entrar sem usar boné, bota ou camiseta do movimento e afirmar que se iria visitar gabinetes de parlamentares. Há, também, a recomendação de não olhar o rosto dos seguranças, provavelmente para evitar ou dificultar a identificação. De acordo com o plano, os ônibus que transportavam os manifestantes seriam estacionados em um parque da cidade para não despertar suspeitas. Em seguida, eles deveriam se espalhar pelo Planalto como turistas. Grupos de 20 a 30 pessoas deveriam posicionar-se perto da portaria. Na gravação, é estabelecido que o sinal para a invasão seria uma briga provocada por duas mulheres na guarita de entrada. Os manifestantes também foram instruídos sobre um possível confronto com seguranças. Segundo um dos líderes, os integrantes do MLST, em número maior que os guardas, impediriam facilmente que eles fechassem as portas. O Salão Verde - onde os invasores se concentraram, ontem, após destruir instalações e equipamentos da Câmara - é tratado, na gravação em DVD, como salão de festa. O próprio José Antônio Baqueiro fez onze visitas à Câmara, entre 24 de maio e 6 de junho. A partir do DVD, a Polícia Legislativa quer mostrar que a ação foi planejada e que as pessoas que invadiram ontem à Câmara, pelo menos a maior parte delas, passou por palestras para instruí-las e que, portanto, a ação foi premeditada. A identificação de todos os 534 integrantes do MLST que foram presos, no fim da tarde de ontem, terminou por volta da 1 hora da madrugada de hoje, no Ginásio Nilson Nelson, maior ginásio de esportes do DF. Por determinação do presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), funcionários da Casa providenciaram comida para todo o grupo. De acordo com informação da Câmara, foram servidos salada, batata, arroz, feijão e carne. Todos os procedimentos durante a madrugada foram acompanhados pelo diretor-geral da Camara, Sérgio Sampaio. O Departamento Médico da Câmara, juntamente com o Corpo de Bombeiros do DF, montou um plantão médico no ginásio. A Câmara ainda está fazendo um levantamento dos prejuízos materiais causados pela invasão. O custo de cada um dos quatro terminais de auto-atendimento danificados ontem é de R$ 15 mil. Fita Nesta manhã, o comandante do Policiamento Regional Metropolitano do Distrito Federal, coronel Antonio Serra, disse não ter dúvidas de que a invasão e o quebra-quebra na Câmara dos Deputados, ontem, foi fruto de um "treinamento sistemático". Durante a revista dos ônibus que transportaram os manifestantes e da bagagem deles, também foi encontrada uma fita de vídeo na qual, segundo o coronel, os militantes treinavam ações de invasão e de confronto. "Era como um treinamento. Os líderes convencem a massa de participarem de ações como essa. É como se eles estivesses certos. Provavelmente prometem coisas em troca para que eles participem desse tipo de ação", disse o coronel Serra. Presos Os presos foram autuados em flagrante e fichados pela polícia. Os líderes do movimento serão ouvidos pelo Departamento de Polícia Legislativa da Câmara (Depol) - que coordenará o inquérito - e pela própria Polícia Civil. O primeiro depoimento, de Bruno Maranhão, líder do MLST, encerrou-se por volta das 3h30 desta quarta. Inicialmente foram identificados 11 líderes. Invasão A invasão das dependências da Câmara começou no início da tarde de terça-feira e durou cerca de seis horas. Ao fim de tudo, havia um rastro de destruição entre o Anexo 2 e o Salão Verde da Câmara. Os sem-terra destruíram um automóvel Uno no estacionamento do Anexo 2, quebraram a porta de vidro e depredaram vários equipamentos, como os postos informatizados de atendimento ao público. Enquanto tentavam chegar ao plenário da Casa, os manifestantes quebraram vasos de plantas, painéis e maquetes de uma exposição. Dos feridos, 24 são funcionários do Legislativo atingidos por pedradas, pauladas e socos. Um agente de segurança quebrou a perna ao ser jogado de uma altura de cerca de três metros próximo à escada rolante que dá acesso à entrada do subsolo do Anexo 4. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação da Câmara, dois manifestantes também saíram feridos. Reivindicação Segundo o MLST, o grupo foi a Brasília para pedir a revogação da medida provisória que impede a vistoria em terras ocupadas e mais dinheiro para reforma agrária. Segundo o grupo, os manifestantes vieram da Bahia, de São Paulo e Minas Gerais. O presidente da Câmara chegou a conversar rapidamente o líder do grupo, Bruno Maranhão, e avisou que não haveria negociação enquanto a Câmara estivesse ocupada, além de avisar que tinha dado a ordem para que todos fossem presos. Os invasores conseguiram a promessa de uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário. Criado em 19967, o MLST é uma dissidência do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem-terra. Atua principalmente no Estado de Pernambuco.