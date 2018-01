Dutra retorna ao PT e mudança ministerial entra na pauta

A cúpula do PT quer que o senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) aceite virar ministro da nova Secretaria da Micro e Pequena Empresa, para ceder a vaga no Senado ao primeiro suplente Dutra. Um dirigente do PSB afirma que ele não aceitará a troca e adianta que, se quiserem acomodar o petista no Senado, terão de destinar outro ministério ao socialista. Uma das alternativas pode ser a pasta do Turismo.

Valadares disse a vários correligionários que não sai do Senado "de jeito nenhum" e não esconde de ninguém sua irritação com a forma que o PT tratou da questão no Congresso e no Planalto. Para evitar o confronto com a presidente Dilma Rousseff, dirigentes do PSB sugerem, como "única saída para o impasse", uma negociação com o PMDB.

A solução passa pelo PMDB porque o deputado Pedro Novais (MA) foi escolhido para o Turismo para compor a cota peemedebista como representante da bancada do partido na Câmara. Mas, independentemente de haver ou não uma proposta de troca, não será fácil para Valadares recusar o convite. É que até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dispôs a entrar em campo para convencer o senador do PSB. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.