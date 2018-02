Dutra: PT faz defesa intransigente da imprensa livre O presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, rebateu as afirmações do presidente do PSDB, Sérgio Guerra, de que os petistas agiriam contra a liberdade de imprensa. "Nosso partido tem uma história de defesa intransigente da liberdade de imprensa", afirmou Dutra, durante debate promovido pelo Grupo Estado, em São Paulo. "Não há na história do PT nenhuma diretriz que fale de cercear a liberdade de imprensa."